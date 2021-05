NOI VOGLIAMO ANCORA LA VILLETTA IN VIA IGINIO RAIMONDI

Nella seduta del 12 maggio la Giunta Comunale di Monteodorisio​ ha deliberato di approvare il progetto di fattibilità per la costruzione di un nuovo Centro Polifunzionale per la Famiglia, in riferimento alle risorse da assegnare ai Comuni per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione, la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previste nell’Avviso pubblico destinato agli Enti Locali, emanato congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero della Famiglia, il 22 marzo u.s.

Apprezziamo sempre i progetti innovativi che possono contribuire a rendere migliore il nostro paese.

Pertanto, a differenza di quanto è accaduto nel passato, quando il demone del conservatorismo alimentava il rifiuto a priori di ogni qualsivoglia progetto che aveva una visione​ sui temi del futuro in sfida alla “quotidianità” dell’ordinaria pratica gestionale (asilo nido l’Ape Maia, Museo Archeologico del Vastese, Sala Museale oggi Sala Sordello da Goito, Centro di Raccolta comunale, attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, Monteodorisio Comune Capofila dell’Ambito Sociale Alto Vastese – E.C.A.D. Monteodorisio, solo per ricordarne alcuni..), siamo favorevoli alla attivazione di un Centro Polifunzionale per i servizi alla Famiglia, contrari invece alla collocazione dello stesso nel luogo scelto dall’amministrazione comunale, riportato nello studio di fattibilità approvato in Giunta, ovverosia la villetta comunale di via Iginio Raimondi.

Le ragioni di tale scelta sono incomprensibili, tanto più se si leggono quelle riportate nella relazione allegata al provvedimento, fra le quali quella di non avere adeguati spazi per i genitori nei momenti di attesa e, altre, a dir poco futili.

L’amministrazione che ci comunica quotidianamente anche il sorgere del sole, si è dimenticata di informare la cittadinanza che ha intenzione di sopprimere il parco giochi più frequentato nel centro storico di Monteodorisio, dai bambini, dai genitori, dagli anziani, a discapito di un progetto che potrebbe essere destinato in altri siti, per esempio nei locali di altre strutture che con la realizzazione del I lotto del Polo Scolastico dovranno essere per forza di cose riconvertite per altri scopi e diverse iniziative.

Si poteva sfruttare l’Avviso pubblico per la riqualificazione di altri edifici di proprietà comunale dove si libereranno spazi multivalenti eventualmente da destinare a Centro Polifunzionale per i servizi alla Famiglia, invece di sopprimere un luogo che è appartenuto da sempre e appartiene tutt’ora alla gioia dei bambini di Monteodorisio?

Si poteva favorire un confronto con la cittadinanza su questo tema, o anche su altri sui quali vi è stato l’invito a cose già fatte?

I processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini sono complessi e non si costruiscono semplicemente con la sola propaganda, con i selfie, con le medaglie sul petto su cose fatte dagli altri e con il bombardamento quotidiano di comunicazioni che in questo modo diventano superflue, oltrechè invadenti.

Che cosa pensano le mamme e i papà, le nonne e i nonni di Monteodorisio su questa possibile soppressione della villetta comunale in via Iginio Raimondi?

Che cosa pensano i cittadini residenti nel quartiere che potrebbero ritrovarsi una colata di cemento in luogo dell’attuale parco?

Chissà che cosa sarebbe successo se a deliberare tale decisione fossero stati gli “orchi cattivi” che hanno amministrato negli anni precedenti il “Nuovo Agire #perpochigiorni”.

Oggi non è vero che a Monteodorisio “Tutto va ben, Madama la Marchesa”!

E’ ora che tutte le persone ragionevoli, senza guardare alle appartenenze politiche, escano dal torpore nel quale sono sprofondate e manifestino un dissenso democratico per il bene della comunità e, probabilmente, per quello della stessa maggioranza.