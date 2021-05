FINALMENTE SI RIAPRE...E PARTONO I NOSTRI EVENTI "IN MEZZO ALLA NATURA". Chi ha la bontà di seguirci sa che, durante il primo lockdown, l'abbiamo passato lo scorso anno lo passammmo ad elaborare un PROGETTO DI CAMBIAMENTO SOCIALE per promuovere dal basso il ritorno, alla natura alla campagna, alla vita slow per dimostrare che gli allevamenti a terra sono meglio di quelli intensivi, che stare all'aperto tra i versi sentieri è meglio che stare in mezzo al traffico, che il logorio della vita moderna si può superare facendo appena quattro chilometri.

PARTIREMO SABATO 22 MAGGIO SERATA TOPICA CON CARNE AFFUMICATA E FAREMO OGNI SETTIMANA (O QUASI) UN EVENTO NELLA NOSTRA FATTORIA CONDIVISA (FARM SHARING "IL BOSCO DEGLI ULIVI") ALMENO FINO A META' LUGLIO ALLORQUANDO CI DEDICHEREMO ALLE FINALI TOPICHE.

Chi vuole essere dei nostri può chiamare: 366.2358811, altrimenti vedrà quel che avremmo fatto, perchè ciò che faremo lo documenteremo e lo diffonderemo su queste pagine.