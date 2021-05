"Salviamo i Tribunali minori"

Accogliamo con favore l’impegno e la grande mobilitazione che i sindaci di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano, stanno portando avanti insieme ai quattro presidenti degli Ordini degli Avvocati per la salvaguardia dei Tribunali minori abruzzesi con i parlamentari del territorio affinché il tema venga affrontato e preso in carica dal Governo con azioni concrete che diano risposte all’Abruzzo in termini di legalità e sicurezza.

I Tribunali rappresentano un indispensabile presidio non solo per combattere le infiltrazioni criminali, ma anche per dare un segnale forte e tangibile di contrasto all’illegalità e garantire allo stesso tempo sicurezza e serenità ai cittadini.

La notizia che gli emendamenti presentati dagli onorevoli Stefania Pezzopane (Pd), Carmela Crippa e Valentina Corneli (M5s), Luigi D’Eramo (Lega) e Camillo D’Alessandro (IV) potrebbero non bastare, non rincuora affatto.

Raccogliere la voce e il grido di aiuto dei nostri territori è quanto necessario fare e per questo come Segreteria Provinciale del Pd di Chieti parteciperemo con un nostro componente alla mobilitazione che si terrà giovedì 27 maggio a Roma.

Oggi è necessario prima di tutto puntare alla proroga di almeno due anni a partire dalla data di chiusura prevista per settembre 2022 e agganciare poi la salvezza dei Tribunali minori abruzzesi alla riforma del sistema giustizia.

Ringraziamo tutti i parlamentari per il grande lavoro che stanno svolgendo con la speranza che dal Governo arrivino presto notizie positive e confortanti per il nostro territorio e per l’Abruzzo.

Segreteria Provinciale Pd Chieti