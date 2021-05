Terminata la raccolta degli occhiali usati promossa dal Lions Club San Salvo per l'anno 2020/21 con un bottino di oltre 300 paia che verranno poi riciclati in uno dei diciassette Centri Lions per il riciclaggio degli occhiali da vista esistenti nel mondo. Nel corso dell'anno scorso i Lions hanno radunato circa 5 milioni di paia di occhiali da vista e ne hanno distribuiti oltre 2,5 milioni nelle nazioni in via di sviluppo. Gli occhiali vengono infatti puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

"La novità di quest'anno" ci racconta il responsabile del service Corrado Zara" è che gli occhiali raccolti in Italia saranno utilizzati anche per il tentativo per il Guinnes dei Primati che i Lions tenteranno di battere il prossimo 18 luglio a Rimini realizzando la catena di occhiali più lunga al mondo.