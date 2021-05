LA MELONI PRONTA A GOVERNARE E ALTRE COSINE...

La Meloni è pronta a governare…

Per la prima volta Giorgia Meloni ha parlato in maniera diretta dell’ipotesi di sedersi sulla poltrona di Palazzo Chigi. L’ha fatto rispondendo alle domande poste da Lucia Annunziata nel programma Mezz’ora in più su Raitre. «Io mi preparo a governare la Nazione ma per carattere non sono una che fissa degli obiettivi di tipo personale», ha detto la leader di Fratelli d’Italia: «Quando vedo i sondaggi che crescono, crescono, crescono so quali responsabilità questo comporta. Ma il punto d’arrivo non lo decido io. Io sono pronta ad assumermi le responsabilità che gli italiani mi chiederanno di assumere. Mi tremano le mani. Ma se non fosse così, perché farei politica?». E, alla domanda su cosa la divide da Matteo Salvini e dalla Lega, ha risposto: «La differenza fra me e Salvini è che la Lega è legata a una dimensione più territoriale mentre Fratelli d’Italia è più legato a una posizione nazionale».

Condanna di Berlusconi, l’Italia deve spiegare

La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, a quasi otto anni dalla sentenza della Cassazione che il 1° agosto 2013 rese definitiva la condanna di Silvio Berlusconi a quattro anni di reclusione (con un anno condonato) per frode fiscale, che gli costò la decadenza dalla carica di senatore, ha accolto le richieste dei suoi avvocati e ha deciso di chiedere al governo italiano se le «doglianze» del Cavaliere siano fondate. «Il ricorrente signor Silvio Berlusconi ha beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge? Ha avuto diritto a un processo equo? Ha disposto del tempo necessario alla preparazione della sua difesa?». Il governo dovrà rispondere per iscritto entro il 15 settembre.

«I giudici di Strasburgo con grande lentezza hanno recentemente rianimato il fascicolo numero 8683/14, intitolato Berlusconi contro Italia, che giaceva sui loro tavoli dall’inizio del 2014. Nel frattempo l’ex premier ha scontato la pena, ha ottenuto la riabilitazione ed è stato rieletto al Parlamento europeo, ma il verdetto del 2013 continua ad avere effetti per lui importanti su altri versanti; ad esempio il diritto della Fininvest a detenere le quote eccedenti il 9,99 per cento di Banca Mediolanum, contestato proprio a causa della perdita dei requisiti di “onorabilità” (dovuta alla condanna) da parte dell’ex Cavaliere, azionista di maggioranza del gruppo. Per provare a rimuovere quell’ostacolo i suoi avvocati hanno proposto alla Corte d’appello di Brescia la revisione del processo milanese, che però appare un risultato complicato da raggiungere; e, sia pure con i tempi lentissimi dei ricorsi europei, continuano a percorrere anche la strada di Strasburgo» [CdS].

Interferenze

Lo sviluppatore americano Sam Lavigne ha messo a punto lo Zoom Escaper, un programmino gratuito che permette di creare suoni fastidiosi e interferenze per auto-sabotare le proprie riunioni su Zoom. Il programma riesce a creare un’eco per disturbare la conversazione, riprodurre gli effetti di una connessione ballerina oppure bombardare l’ambiente con rumori molesti, come cani che abbaiano, forte vento, lavori in corso, bambini che urlano, un uomo che piange disperato e un uomo che fa pipì [Wired].

Moira

La foto in cui Moira Orfei vestita di bianco passeggia per il centro di Milano, colta di spalle, attirando su di sé lo sguardo di un gruppo di uomini, tutti magri, usciti dalla guerra, doppiopetto liso e La Notte in tasca. Fu realizzata da Mario De Biasi nel 1954 per Bolero Film, settimanale di fotoromanzi. Tutti credono si tratti di uno scatto al volo, invece ne furono fatte dieci versioni [Giornale].

«In tanti, oggi, accusano quella fotografia di catcalling, come se quegli uomini invece che incantati dalla sensualità della modella, la molestassero con lo sguardo: “È incredibile che qualcuno possa non capire che quella foto semmai è una celebrazione della bellezza femminile. E poi è lei a dominare gli uomini, a metterli in soggezione, altro che catcalling”, sospira Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci, a Venezia» [Giornale].

Spray

È partito al San Martino di Genova, primo ospedale in Italia e in Europa, la sperimentazione dello spray nasale contro il Covid. Iniziato anche l’arruolamento dei volontari: le persone interessate, che hanno sintomi lievi, possono scrivere a covidspray@unige.it. Tra un paio di mesi si avranno i primi risultati, tra quattro mesi ci saranno quelli definitivi

Federal

I verbali della Federal Reserve hanno rivelato che una parte importante dei membri del direttorio ritengono maturi i tempi per l’avvio di una riflessione sul mantenimento degli aiuti monetari. Il fatto che non ci siano indicazioni precise sull’inizio del dibattito ha contribuito a riportare su la Borsa degli Stati Uniti .

Altre cose

Abbiamo anche appreso che :nel 2020 gli italiani hanno adottato 8.100 cani e 9.500 gatti; la commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il primo via libera alla possibilità di inserire nella Costituzione la tutela di animali, ambiente, biodiversità;

Edgar Allan Poe beveva il whisky con la menta;

Guia Soncini da giovane andava a ballare alla discoteca Controsenso di Bologna;

per operare in Cina, la Apple è stata costretta ad appaltare la conservazione di tutti i dati degli utenti locali a un’azienda di proprietà del Partito comunista;

tale Khaby Lame, 20 anni, senegalese, arrivato in Italia quando aveva un anno, operaio, rimasto disoccupato per via della pandemia, su Tik Tok ha più follower di Mark Zuckerberg; che Leo Bonucci ha aperto un ristorante di nome Lève in Corso Galileo Ferraris a Torino;in Nigeria i ribelli jihadisti di Boko Haram si finanziano vendendo avorio;

Esterino Montino, marito dell’onorevole Cirinnà e sindaco di Fiumicino, in sostegno al ddl Zan ha fatto mettere davanti al municipio strisce pedonali arcobaleno;

che a San Francisco hanno riaperto i club di striptease che hanno anche un servizio di ristorazione, ma sia le spogliarelliste che gli avventori devono indossare le mascherine;

Giordano Bruno Guerri, a chi gli ha chiesto se D’Annunzio fosse fascista, ha risposto “no, era d’annunzista”; quasi tutti gli abitanti di Gaza sono dipendenti pubblici e gli stipendi glieli paga il Qatar;

Andy Warhol regalò a Bob Dylan un ritratto di Elvis, quotato a cifre da capogiro pochi anni dopo, e lui lo usava come bersaglio per le freccette; secondo il direttore esecutivo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (Iea) Fatih Birol da qui al 2050 la domanda globale di greggio calerà del 75% e quella di gas del 55%;

alcune delle gallerie sotterranee scavate sotto Gaza sono così larghe che ci possono passare le automobili; gli hacker di DarkSide, dopo l’oleodotto della Colonial, hanno colpito pure la divisione di Toshiba che produce fotocopiatrici e sistemi di pagamento POS;

il balcone di Palazzo Venezia è chiuso a chiave;.pur senza auto Venezia è tra le dieci città italiane più inquinate; a Eindhoven, in Olanda, con la stampante 3D hanno realizzato una casa a forma di masso, 94 metri quadri, due camere da letto;

i razzi iraniani, per arrivare a Gaza, arrivano via nave in Sudan, proseguono lungo le piste dei contrabbandieri verso il Sinai egiziano, poi vengono prelevati dagli uomini di Hamas;

che la camicia azzurra indossata dal giudice Rosario Livatino quando fu ammazzato, macchiata dal suo sangue, ora è esposta in un reliquiario d’argento nel duomo di Agrigento; negli ultimi vent’anni gli atei in Italia sono raddoppiati.

