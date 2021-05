A sostegno della campagna vaccinale

Un invito a partecipare alla campagna di vaccinazione può essere fatto anche in musica. E può anche essere efficace e convincente se il motivo è talmente accattivante che viene subito da canticchiarlo. Ha questo effetto “La danza del vaccino”, una tammuriata scritta e musicata da Pino Piazzolla, leader della omonima “Banda” che ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza di un’ampia partecipazione alla campagna vaccinale per sconfiggere il virus in modo definitivo. Per lanciare il brano il gruppo ha realizzato una clip con le immagini girate al Pala BCC, il grande centro vaccinale di Vasto, sotto gli occhi divertiti delle persone in attesa di essere vaccinate.

La Banda Piazzolla trova, dunque, nella musica popolare e nell’ispirazione ai ritmi partenopei lo spunto per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’opportunità offerta dal vaccino, e lo fa con un pezzo dalla struttura armonica fedele al proprio genere, un folk-pop orecchiabile e coinvolgente. E chissà che quel messaggio semplice ma affidato a un ritmo forte non possa essere davvero d’aiuto per ingrossare le fila dei vaccinati.