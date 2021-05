IN MORTE DI NICOLA DI TULLIO

Ciao Nicola.

Portavi sul volto, nel corpo e nell’anima, le ferite della guerra che in quei bombardamenti inglesi dal fiume Trigno, dell’autunno del ‘43, colpirono la tua casa in Via San Giuseppe e ti portarono via mamma Maria, insieme alla serenità della fanciullezza. Ti conoscevo sin da piccolo, quando, tu giovanotto, apristi una macelleria in Piazza San Vitale, in una di quelle case demolite negli anni ’60, proprio dove oggi insiste la struttura del “Mosaico. A me che ero un bambino, eri molto simpatico. Tu e la tua giovane sposa, signora Ida, formavate una bella coppia, allietata dalla nascita dei figli maschi Aldo e Michel. Poi, d’improvviso, chiudesti bottega ed emigrasti in Francia. Lì nacquero Marie, Christine, Nelly e Stephanie, che arricchirono ulteriormente la tua giovane famiglia.

Diventammo buoni amici, al tuo ritorno a San Salvo, nonostante la differenza generazionale. Eri spesso presente nei miei video “Dialoghi dialettali”, nei quali partecipavi in modo spontaneo, con simpatia ed ironia. Eri persona buona d’animo. Ora che non ci sei più, ti ringrazio per la tua amicizia e sono sicuro che lassù, in cielo, ad attenderti ed accoglierti tra le loro braccia, c’erano la dolce signora Ida, tua sposa, e mamma Maria, che un destino crudele, generato dalla cattiveria e follia umana, ti privò quando eri appena sbocciato alla vita.

Riposa in pace caro Nicola. Condoglianze alla famiglia da parte di Fernando Sparvieri, a cui si unisce anche la Redazione del Trigno.net