CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE DI S. SALVO PER IL 27 MAGGIO ALLE 9

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria e urgente in videoconferenza per giovedì 27 maggio 2021 alle ore 09:00 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 10:00.

Gli argomenti che verranno trattati nel corso della seduta:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (seduta consiliare del 22/04/2021) Art.58 D.L. 25.06.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n.133 – Adozione variante di destinazione urbanistica fg.7 p.lla 4370 – Parcheggio multipiano in via Montegrappa Art.58 D.L. 06.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n.133 – Adozione variante di destinazione urbanistica fg. 7 p.lla 197 – Edificio in via Enrico Toti. Programmazione triennale LL.PP. 2021-2023 ed annesso elenco annuale 2021. Approvazione aggiornamento.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.