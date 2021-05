Webinar sul Bullismo e cyberbullismo venerdì 28 maggio ore 15 in diretta facebook

Venerdì 28 maggio ORE 15 in DIRETTA FACEBOOK dalla pagina della Nuova Direzione Didattica Vasto si terrà un importante seminario sul tema del Bullismo e delle sue evoluzioni nella rete internet dal titolo: “Bullismo e cyberbullismo: un approccio propositivo nella prevenzione e nel contrasto” promosso nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto del bullismo curata dalla Dott.ssa Concetta Delle Donne -Dirigente Scolastica NDD Vasto con la collaborazione della referente prof.ssa Rachele Giammario Coordinatore psicopedagogico della NDD e dalla Deputata Carmela Grippa Capogruppo della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza di Palazzo San Macuto.

Per poter aiutare i bambini a sviluppare relazioni soddisfacenti è importante accompagnarli nello sviluppo di tutte le competenze sociali ed emotive, che ci permettono di conoscere noi stessi, comprendere l’altro, provare empatia, comunicare in modo efficace e risolvere i conflitti. La dirigente scolastica Concetta Delle Donne: “Il percorso proposto a partire dalla scuola dell’infanzia rappresenta un esempio di vera prevenzione per il fenomeno del bullismo, dal momento che l’obiettivo è supportare i bambini affinché non si generino dinamiche aggressive, piuttosto che contrastare comportamenti già in essere. Nella scuola primaria sono necessari interventi di educazione emotiva, affettiva, relazionale, in linea con quanto già iniziato nella scuola dell’infanzia. Gli interventi si fanno più difficili nelle secondarie con ragazzi che hanno un carattere già formato. Monitoraggio e intervento devono avere continuità nel tempo, poiché un intervento limitato e fine a se stesso può migliorare la consapevolezza sul problema ma non è sufficiente a risolverlo”.

Si rifletterà sul diffuso e inquietante fenomeno integrando saperi ed esperienze, con l’obiettivo di accrescere le sinergie di contrasto incisivo tra le diverse componenti sociali in gioco.

I relatori presenti saranno la Dott.ssa Antonella Tozza - Direttore generale USR Abruzzo, la Dott.ssa Marianna Traversetti - Ricercatrice Università dell’Aquila, la Dott.ssa Silvia Nanni - Ricercatrice Università dell’Aquila, la Dott.ssa Maria Concetta Falivene - Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo, l’Ing. Gian Mauro Placido - Direttore tecnico Capo della Polizia di Stato di Pescara, la Dott.ssa Cecilia Angrisano- Presidente Tribunale per i Minorenni di L’Aquila e l’Avv. Vittorio Melone - Avvocato Cassazionista - Foro di Vasto, l' On. Carmela Grippa ed i docenti della NDD che presenteranno alcune buone pratiche.

La platea sarà costituita dai docenti e genitori della Nuova Direzione Didattica e non solo, insieme agli studenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, in Scienze della formazione e del servizio sociale e laurea in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi dell’Università degli Studi de L’ Aquila oltre a tutti coloro che vorranno seguire la diretta live sulle pagine facebook della NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO e della deputata Grippa a partire dalle ore 15.