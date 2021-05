Giovedi 27 maggio al Trabocco Cungarelle, al lido Acapulco e al Lido Fernando

Giovedi 27 maggio il Trabocco Cungarelle, il lido Acapulco e il Lido Fernando saranno i luoghi dove si svolgera' l'Iniziativa InSabbiaMenti del Consorzio Vivere Vasto Marina.

Saranno i ragazzi della 1 F della Scuola Media Paolucci e i bambini delle classi quinte della Scuola primaria Spataro, dell'Istituto Comprensivo 1 di Vasto, a provare l'emozione della Scuola sulla spiaggia. Il Consorzio ringrazia la Dirigente Prof.ssa Sandra Di Gregorio,i docenti, i titolari del lidi Ospitanti, la Vastarredo che anche questa volta ha risposto "presente! " alla richiesta di fare rete sul territorio e per il territorio, e l'Amministrazione Comunale per il sostegno e il supporto logistico della ditta Tessitore.

La riuscita dell'iniziativa e la risposta entusiastica delle realtà coinvolte fanno da sprone per il Consorzio per proseguire nel coinvolgimento degli attori locali in nuove iniziative al fine di " restituire " alla Città in termini di cultura e di valorizzazione del territorio.