Domenica 6 giugno 2021 Italia nostra Vasto organizza

PROGRAMMA

- Partenza alle ore 8:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso

- Visita guidata a Santo Stefano di Sessanio

- Pranzo libero o al ristorante (a causa delle condizioni pandemiche, è in fieri la definizione di una proposta al ristorante, che sarà a breve comunicata)

- Visita guidata a Castel del Monte

- Rientro a Vasto per le ore 20:30 circa.

Costi

Euro 35 per i soci, euro 40 per i non soci: ingressi e guide inclusi; eventuale pranzo in ristorante da pagare a parte. Chi vuole, può portare il pranzo al sacco o provvedere da sé in loco.

Info e prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Pagina facebook “Italia Nostra del Vastese”

SANTO STEFANO DI SESSANIO E CASTEL DEL MONTE

Di origine medievale, sono tra i borghi più belli dell’Appennino, famosi per la particolare ed ormai consolidata specifica formula di Turismo Sostenibile che li connota da oltre un ventennio.

Tracce evidenti e suggestive di un ricco passato sono presenti negli edifici religiosi e civili dei due borghi, che narrano storie di secoli legate all’economia di montagna ed ai suoi tipici prodotti agro-pastorali, dalla lana al formaggio ed alle lenticchie, solo per ricordarne alcuni.