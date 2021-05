venerdì 28 maggio alle ore 18:30.

Franco MARULLI , dell'Archeoclub "Vado del Ceraso" di Piano d'Orta, socio di Italia Nostra studioso del territorio, ci guiderà per le "antiche vie erbose", in un viaggio lungo mille anni, attraverso il Tratturo Centurelle - Montesecco in territorio di Casauria . Non si parlerà solo di Transumanza, nel 2019 inserita dall'Unesco nella Lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Scopriremo curiosità, indizi, racconti, rammenti di storia, geografia, diritto, sociologia e arte, toccando molti aspetti di un passato da non dimenticare.

Interverrà Antonio BINI , socio di Italia Nostra Direttore editoriale di "Abruzzo nel Mondo", studioso delle culture immateriali dell'Appennino abruzzese.