Antonio Felice scrive a Matteo Salvini

Eg sig #Salvini,

questa sera ho ascoltato il suo intervento su #cartabianca relativa a #amazon, e nonostante non abbia nessuna stima per lei e per le sue idee politiche, sono particolarmente colpito sulla sua posizione su #amazon.

Ora però dovrebbe spiegare, se è persona seria, come mai il sindaco di San Salvo #magnacca, iscritto al suo partito non solo agevola l'insediamento di amazon nel suo comune, ma gli concede l'esonero degli oneri di urbanizzazione, calcolati all'incirca in 10 milioni, per accontentarsi di 2,4 milioni "donati" per opere pubbliche e che esenta AMAZON da qualsiasi illecito di costruzione.

Ora vorrei sapere se nei confronti del sindaco di #sansalvo sig.ra #Magnacca ha preso qualche provvedimento disciplinare o altra sanzione che ogni partito serio dovrebbe adottare nei confronti di ogni iscritto che si comporta in modo contrario alla politica del proprio partito.

In attesa di chiarimenti....