Il Movimento 5 Stelle sosterrà qualsiasi emendamento per salvare i Tribunali minori

“Il fronte unico contro la soppressione dei tribunali abruzzesi continua nella battaglia che si sta conducendo per vedere i presidi di legalità del territorio ancora aperti ed efficienti. Con l’incontro avuto con i sindaci del territorio nella giornata di ieri abbiamo la consapevolezza che tutti dobbiamo lavorare per il bene esclusivo della comunità e dei loro diritti. Per questo siamo pronti a sostenere tutti gli emendamenti che vanno in questa direzione e presentati da qualsiasi gruppo parlamentare”.

Lo dichiarano i parlamentari abruzzesi del Movimento 5 Stelle Grippa, Di Girolamo e Castaldi che si erano già impegnati in precedenza per vedere prorogata l’apertura delle sedi dei tribunali minori che secondo la revisione della geografia giudiziaria risultano soppresse e accorpate ai tribunali di Chieti e L’Aquila.

“Sulla scelta dell’emendamento da sostenere non guarderemo al colore politico del gruppo che presenta il testo ma ne sceglieremo uno su cui far convergere unanime il nostro sostegno. Valuteremo quello che ha maggiore possibilità di essere approvato. L’obiettivo è vedere che i nostri cittadini non siano costretti ad affrontare viaggi o per di più a rinunciare alla tutela dei loro diritti per assenza di tribunali sul territorio”, concludono i parlamentari.