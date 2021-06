ISCRIZIONI ALLE PROSSIME VISITE AL CAMPANILE

Alla luce delle numerose richieste di visita al Campanile di S. Maria Maggiore di Vasto, la nostra Parrocchia si è organizzata per offrire questo servizio di accoglienza alla scoperta del Monumento che rivela la sua matrice fortemente religiosa oltre che culturale. Per motivi legati inevitabilmente al Covid-19, è necessario leggere attentamente la presentazione della visita riportata sul link che trovate qui di seguito. Si può salire SOLO ISCRIVENDOSI ONLINE (cliccando il link si troverà la voce registrati dove adesso si legge ricordamelo). Il tutto è reso possibile grazie ai volontari della Parrocchia che, durante l'estate, offriranno il servizio nelle visite fissate per i VENERDI' E SABATI pomeriggio di quasi tutte le settimane.

Le iscrizioni saranno aperte settimana dopo settimana, SOLO A PARTIRE DALLA DOMENICA PRECEDENTE (dalle ore 07:00). Le prime salite sono previste per venerdì 11 e sabato 12 giugno per cui l'iscrizione partirà dalla domenica precedente 6 giugno (dalle ore 07:00).

Siamo già consapevoli di non riuscire ad accontentare tutti, ma chiediamo comprensione in questo nostro sforzo di avviare - in VIA SPERIMENTALE - la scoperta di un Monumento ancora "vivo", funzionante e soprattutto carico di simboli religiosi.

Ci auguriamo che nei diversi appuntamenti molti degli appassionati possano usufruire di questa opportunità.