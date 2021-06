Alla scoperta del centro storico di Vasto per i bambini della 2C della Spataro

I bambini della 2C della Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto hanno avuto modo di effettuare un’uscita didattica nelle vie del centro di Vasto, con il progetto di Didattica del Territorio, grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Di Gregorio.

Con grande interesse ed emozione i bambini hanno avuto modo di soffermarsi ad osservare i principali monumenti del centro storico della nostra città per intuire le tracce della storia, da Piazza Rossetti con i resti dei muri in reticolato romano, al Castello Caldoresco, posto alla difesa dell’antica città, alla Chiesa di San Giuseppe, che mostra ben evidenti i segni dei suoi cambiamenti nel tempo, a Palazzo d’Avalos, al busto in bronzo di Giuseppe Spataro, ai muri romani a Via Adriatica, che mostrano gli stessi muri in reticolato di Piazza Rossetti, per terminare con i resti della Chiesa di San Piero.

Tante le domande, tante le osservazioni fatte dai bambini, incuriositi da tanti elementi, grande attenzione anche alla nomenclatura delle strade e piazze, individuando degli elementi di riferimento. Grande l’interesse durante tutto il percorso, felici di poter cominciare a conoscere i monumenti del proprio territorio.