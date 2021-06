IL GIUDICE DI PACE DI PESCARA DA' RAGIONE ALLA PROTRIGNINA SULLE MULTE A BUSSI SUL TIRINO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ampio riconoscimento alle nostre tesi difensive da parte del Giudice di Pace di Pescara per le cause sull'autovelox di Bussi sul Tirino. La prima che è giunta a sentenza è la causa a difesa del sig. Salvio G. di Chieti, che aveva ricevuto una Ordinanza Ingiuntiva da parte della Area III della Prefettura di Pescara per un importo di circa 400,00.

Siamo andati in soccorso del nostro associato e non solo il Giudice di Pace avvocato Caprara Maria, ha accolto le nostre memorie difensive ma ha condannato l’economato della UTG al rimborso delle spese da distrarre a favore del ricorrente.

Alla nostra compagnia di tutela sono giunti i complimenti ed i riconoscimenti, da cui ci schermiamo perché non abbiamo fatto altro che il nostro dovere, siamo ormai la più grande organizzazione italiana di tutela degli automobilisti e ci piace continuare in questa azione di difesa.

Sono anni che facciamo battaglie sulla stampa, nelle aule parlamentari con proposte di legge di modifica del CDS (certo se durassero un po’ di più i governi sarebbe meglio), in alcuni casi suggeriamo una migliore interpretazione delle norme del Codice della strada in materia di segnaletica orizzontale e verticale e adesso siamo nelle aule dei tribunali a difendere e tutelare i nostri amici automobilisti.