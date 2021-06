Festa di San Marcellino a Monteodorisio

“La pandemia non è riuscita né a dividerci, né a toglierci l'entusiasmo per ripartire e dare al nostro Patrono, San Marcellino e alla Madonna delle Grazie, nostra Protettrice, un minimo di impegno da parte nostra per rendere questi giorni un po' diversi e piu' speciali.” Così il comitato feste di Monteodorisio commenta l’esito dei festeggiamenti in onore di San Marcellino, protettore del paese. Ieri, in piazza Umberto I, si è tenuta la celebrazione della S.Messa, seguita dalla traslazione della statua del Santo Patrono per le vie del paese attraverso un pick up della protezione civile ‘Il Castello’.

“Stiamo già lavorando in vista dei prossimi eventi: festa della Madonna del Carmine, torneo di pallavolo e la grande Festa della Madonna della Grazie, insieme ripartiamo” conclude il comitato feste.