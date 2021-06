“Alla Pilkington di San Salvo sono a rischio centinaia di posti di lavoro. Non è più consentito perdere tempo per il futuro di questo territorio. Abbiamo tutti la necessità di garantire l’ascolto e di offrire un contributo di idee perché in maniera concreta si possa affrontare e trovare una soluzione praticabile per risolvere l’ennesima vertenza Pilkington”. Ad affermarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha convocato un incontro per ascoltare le parti sindacali viste le richieste dei lavoratori sulle prospettive future dell’azienda del gruppo Nsg.

La riunione si terrà nell’aula consiliare del Comune di San Salvo martedì prossimo, 8 giugno 2021, con inizio alle ore 16:30.