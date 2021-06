Al via la vaccinazione nei piccoli Comuni

Un momento del sopralluogo all'ex scuola

Parte domani a Pennapiedimonte, alla presenza dell’Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, la campagna vaccinale nei comuni al di sotto dei 500 abitanti della provincia di Chieti. Presso i locali dell’ex scuola saranno allestite 2 linee riservate ai circa 200 cittadini dai 12 anni in su che risultano ancora non vaccinati, su un totale di 398 residenti. Tutti gli altri, appartenenti alle categorie prioritarie, hanno già ricevuto almeno una dose, mentre gli anziani hanno già completato il ciclo.

Questa mattina sul posto è stato effettuato un sopralluogo per mettere a punto la parte organizzativa, a cui hanno preso parte il responsabile del 118 Adamo Mancinelli, il Colonnello Salvatore Falvo, direttore sanitario Carabinieri Abruzzo e Molise Ucr per il Comando operativo vertice interforze della Difesa, la responsabile del Pta di Guardiagrele Lucilla Gagliardi, e rappresentanti del Comune, che ha già provveduto a convocare le persone da vaccinare.

A operare sulle linee vaccinali saranno due medici (uno della Asl e uno dell’Esercito,) e quattro infermieri (due dei Carabinieri e due dell’Esercito), che andranno avanti dalle ore 9.30 fino alle 17.00, orario in cui sono stati fissati gli ultimi appuntamenti.

La vaccinazione nei piccoli Comuni riprenderà poi lunedì toccando l’Alto Vastese, con Castelguidone e San Giovanni Lipioni.

Pala Masciangelo chiuso, chiarito l’equivoco.

Un colossale equivoco ha causato, nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, l’arrivo di persone in attesa di vaccino al Pala Masciangelo, rimasto invece chiuso in quanto gli appuntamenti erano stati concentrati alla mattinata. E’ accaduto questo: per 50 utenti in over booking, reclutati nelle categorie prioritarie per compensare eventuali vuoti nella lista dei prenotati, è stato chiesto a Poste di portare alla mattina gli appuntamenti previsti nel pomeriggio. Così è avvenuto, e puntualmente l’anticipo dell’orario è stato comunicato via Sms, tant’è che del gruppo dei 50 ne sono stati vaccinati 37 al mattino. Sono rimasti con l’idea del pomeriggio altri circa 10 utenti che in tutta evidenza non avevano letto il messaggio con l’appuntamento modificato. Le poche persone che hanno patito le conseguenze di questo equivoco sono state comunque già richiamate e saranno vaccinate domani.

Vaccinazione dei maturandi.

E’ iniziata, intanto, la vaccinazione dei maturandi, partita questo pomeriggio a Chieti, Ortona, Francavilla e Vasto. Domani, venerdì 4, sarà la volta di San Vito, sempre al pomeriggio, mentre sabato 5 il calendario è così organizzato:

Uccp Chieti mattina e pomeriggio

Francavilla pomeriggio

Casoli mattina e pomeriggio

San Vito mattina e pomeriggio

San Salvo mattina e pomeriggio

Vasto mattina e pomeriggio

Domenica resterà operativo solo al mattino il Centro vaccinale presso l’Uccp di Chieti.

Importante precisare che quanti non hanno avuto la possibilità di registrarsi sul portale della Regione e accedere alla prenotazione, potranno essere ugualmente vaccinati nei singoli hub presentando un'autocertificazione che attesti la loro condizione di maturandi. Vale anche per insegnanti e personale Ata che per qualche ragione non hanno ricevuto finora la propria dose.