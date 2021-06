FOSSACESIA ASSUME 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO – IL BANDO SCADE IL 4 LUGLIO

Il Comune di Fossacesia ha pubblicato il bando per la selezione di 4 agenti di polizia municipale, categoria C, con contratto a tempo determinato. La scadenza per l’invio delle domande, che dovrà avvenire o con consegna a mano al protocollo dell’Ente negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00), oppure tramite pec all’indirizzo comune@pec.fossacesia.org, oppure tramite Raccomandata AR da inviare all’indirizzo “Comune di Fossacesia, Via Marina n. 18 – 66022 Fossacesia, è fissata a domenica 4 luglio. Il reclutamento di nuovi agenti di polizia municipale muove dall’esigenza di incrementare le fila dell’attuale Servizio di Polizia Locale durante il periodo estivo quando Fossacesia registra un incremento notevole della popolazione. Per eventuali chiarimenti sulla selezione è possibile scrivere all’indirizzo mail seristituzionali@comune.fossacesia.ch.it. Il bando e tutta la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente www.fossacesia.org seziona albo pretorio online.