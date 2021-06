Nota CISL su vertenza Pilkington

In riferimento all’informazione apparsa su due quotidiani locali edizione di San Salvo, attinente alla vertenza Pilkington, come CISL della provincia di Chieti e Femca Cisl Abruzzo Molise ci teniamo a precisare un tema che ci ha visto coinvolti nell’articolo.

Riteniamo l’informazione un bene pubblico fondamentale per il buon funzionamento della democrazia, un bene che noi pensiamo vada tutelato e sostenuto, visto anche i tempi difficili che il mondo dell’editoria sta vivendo.

Attraverso l’informazione i cittadini assumono la conoscenza dei fatti, d’interesse collettivo, la quale conoscenza, diventa a sua volta un presupposto per farsi un idea e manifestare opinioni.

Pertanto, tale bene va esercitato nei giusti modi e nei giusti tempi, affinchè i fatti corrispondano a realtà.

Nello specifico della vertenza Pilkington, rispetto al colloquio informativo dell’8 Giugno con l’istituzione locale che, ringraziamo per l’invito, e riguardo a temi vertenziali che ancora non sono definiti o addirittura devono essere discussi con la controparte, abbiamo preferito come organizzazioni sindacali, in una fase molto delicata, farsì che non ci fossero informazioni fuorvianti o fughe in avanti, visto che ancora deve essere esercitato il confronto con l’azienda.

Abbiamo manifestato la nostra disponibilità al dibattito con gli organi d’informazione, così com’è sempre avvenuto nel passato, ma solo dopo il termine delle riflessioni fatte con l’amministrazione comunale. Riteniamo di aver svolto correttamente la nostra funzione, nell’interesse dei lavoratori che rappresentiamo e che dobbiamo tutelare.