Grippa (M5S): Il Governo concede un’apertura approvando un mio ordine del giorno sulla proroga Tribunali

Con l’approvazione di un ordine del giorno a prima firma della deputata Carmela Grippa del Movimento 5 Stelle si intravedono segnali di speranza per lo slittamento della chiusura delle sedi dei tribunali abruzzesi soppressi dalla riforma giudiziaria. Un segnale di apertura che non può che essere accolto con soddisfazione dalla stessa Carmela Grippa e dalle colleghe cofirmatarie Corneli e Pezzopane che ci fa sapere anche che il Governo ha altresì accolto il suo emendamento per lo slittamento della chiusura delle sedi presentato al “Sostegni bis” in esame alla Camera. E sul punto ci dice: “Grazie al mio ordine del giorno, approvato alla Camera, abbiamo impegnato il Governo a prorogare la chiusura delle sedi dei tribunali abruzzesi di Vasto Lanciano Sulmona e Avezzano e a ripristinare le piante organiche del personale amministrativo al 2024.

Si tratta di una questione molto importante sulla quale sto lavorando da tempo. I piccoli tribunali abruzzesi, nel periodo della pandemia, hanno assicurato e assicurano tuttora un importante funzione sul territorio, a difesa del tessuto sociale. Gli uffici giudiziari vanno salvaguardati, per garantire pienamente il diritto di accedere alla giustizia a tutti i cittadini e contrastare efficacemente la criminalità organizzata. Assicurare la presenza dello Stato in ogni territorio è fondamentale. Per questo è necessario prorogare la chiusura dei tribunali e valutare una corretta revisione della geografia giudiziaria, per garantire la giusta presenza di presidi anche in considerazione delle caratteristiche del territorio. Abbiamo fatto un passo in avanti importante, che mi auguro possa portare presto a una risoluzione positiva della vicenda. Ora lavorare per l’approvazione dell’emendamento, ci siamo e non molliamo”, conclude