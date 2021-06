"La Asl di Chieti Lanciano Vasto ha sempre vaccinato i giovani con Pfizer "

Cresce l’offerta vaccinale in provincia di Chieti. Per le prossime due settimane ci saranno a disposizione 3 mila posti in più, sulla piattaforma Poste, riservati alle persone in età compresa tra 12 e 69 anni. L’invito della Asl, perciò, è a prenotarsi per quanti non l’abbiano già fatto, ma anche chi ha già una prenotazione, magari per una data lontana, può cancellarla e trovarne un’altra più ravvicinata, perché la disponibilità è davvero ampia; d’altra parte l’interesse ad anticipare la vaccinazione è comune a tutti gli utenti che guardano all’immunità come a un passaggio cruciale per recuperare quella socialità a lungo negata e libertà negli spostamenti.

Il numero maggiore di posti a disposizione è stato spalmato su tutti i centri vaccinali così da offrire le stesse possibilità a tutti i territori, mentre in alcuni, come Atessa e Ripa Teatina, domani e domenica saranno protagonisti i giovani, ai quali sono stati riservati slot speciali.

Intanto nella giornata di ieri sono state somministrate 3.500 dosi tra le quattro tipologie di vaccino disponibili.

“Rispetto alle indicazioni dell’ultim’ora sull’utilizzo di Astra Zeneca - tiene a precisare il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael - è bene sottolineare che la nostra Azienda ha sempre vaccinato i giovani con Pfizer come scelta prudenziale, al fine di prevenire possibili rischi. Ma è opportuno anche rassicurare le persone che hanno già ricevuto una dose di Astra Zeneca: la seconda non è stata messa in discussione dal Comitato tecnico scientifico, poiché i limitatissimi casi di trombosi che si sono verificati sono riferiti alla prima, e nessuno alla successiva. I richiami, quindi, vanno fatti in serenità, e guai a rinunciare per paure infondate”.