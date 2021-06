PROMUOVERE E RECUPERRARE I TRABOCCHI

Il Consiglio comunale oggi ha approvato il Regolamento per promuoverne il recupero e la valorizzazione dei Trabocchi senza compromettere i valori estetici, tecnologici e paesaggistici tipici degli stessi e della loro collocazione.

Pertanto è stato stabilito che per queste strutture che svolgono attività di ristorazione la superficie complessiva di utilizzo del trabocco, esclusa la passerella, non può eccedere la dimensione di mq. 130.

“Con l’approvazione di un regolamento - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna -finalmente si ha chiarezza per tutti. A causa della complessità della materia purtroppo alcune strutture sono incorse negli ultimi mesi in problemi di varia natura tanto che è stato necessario l'intervento del legislatore regionale per avere un quadro di norme certo. Da oggi la strada per queste attività è sicuramente in discesa e più trasparente e il regolamento rappresenta un punto di partenza fondamentale per il futuro”.