SINDACI, TOTO' ED ALTRE COSINE

Sindaci

di Massimo Gramellini (Corriere della Sera)

Un bimbo di Crema si schiaccia due dita nella porta dell’asilo e viene indagata la sindaca Bonaldi. Dopo aver intercettato il bambino in pericolo con il suo sguardo laser, la novella Catwoman doveva balzare dal municipio all’asilo per fermare la porta prima che si chiudesse… Hanno un po’ ragione i sindaci a essere esasperati: stanno diventando come Malaussène, l’impiegato dei romanzi di Pennac, pagato (e pure poco, in rapporto alle rogne) per fare da capro espiatorio alle lamentele universali. Ci sono però faccende che spettano davvero ai sindaci, per esempio la messa in sicurezza delle strade. Ieri su Roma si è abbattuto l’ennesimo acquazzone caraibico. Corso Francia si è trasformato in un affluente del Tevere, mentre le piazze diventavano ridenti laghetti con automobili alla deriva e cassonetti stracolmi di immondizia che sguazzavano al posto delle anatre. Immagini che non mi azzarderò a definire da Terzo Mondo perché l’ultima volta che l’ho fatto mi scrisse l’ambasciatore di un Paese in via di sviluppo per dirmi che a casa sua quelle cose non succedevano più da tempo.

Sarà pure vero, come sostiene il marito della sindaca Raggi, che imputarle 80 millimetri di pioggia furente è da sottosviluppati culturali, ma quando gli stessi millimetri cadevano cinque anni fa, l’allora candidata sindaca Raggi faceva la spiritosa sui social: «Domani piove, gonfiate i gommoni». E nei cinque anni successivi, oltre a non gonfiare i gommoni, non ha nemmeno pulito i tombini.

TOTO' IN QUARTA ELEMENTARE FU BOCCIATO, ANZI RETROCESSO

In quarta elementare Totò non fu semplicemente bocciato, fu retrocesso in terza [Emilio Gentile Caporali tanti, uomini pochissimi Laterza]

“Pane e figa”

«Il fantastico piatto “Pane e figa” inventato dal Rossi anni addietro non fu una primizia assoluta: la vagina di vitella veniva già servita, sebbene con altro nome, ai tavoli del ristorante Consorzio di Torino, questo sì un indirizzo da segnarsi per quando verremo scarcerati» [Foglio].

Cosine

«In Cina, gli uomini vanno in pensione a 60 anni, ed entro il 2025, secondo il ministro per gli affari civili Li Jiheng, si arriverà a 300 milioni di pensionati, in aumento dai 254 milioni che sono già oggi il blocco di anziani più grande al mondo. E sono anche una miniera d’oro, perché tra il 2015 e il 2019 il mercato dei consumi dei pensionati è cresciuto del 15% l’anno, per arrivare a 539 miliardi di euro» [Specchio].

Oh no: la Corte di Cassazione ha annullato la confisca dello yacht di Flavio Briatore, disposta dalla Corte d’Appello di Genova per una vicenda di evasione fiscale. Il problema è che lo stato, nel frattempo, l’ha già venduto all’asta per oltre 7 milioni di euro. (Corriere della Sera)

In West Virginia se ti vaccini ti regalano un fucile [Linkiesta]

De Vito dal M5s a Forza Italia. E le sviste…

Il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito, ex del M5s, passa a Forza Italia. L’ha annunciato in una conferenza stampa con Antonio Tajani e Maurizio Gasparri. Sarà candidato dal partito di Berlusconi alle elezioni comunali del prossimo autunno. De Vito, che è stato il candidato sindaco grillino nel 2013 e nel 2016 è stato il più votato del M5s a Roma, ieri ha detto che Silvio Berlusconi «negli anni ’90 è stato un grande innovatore della scena politica italiana». «Una scelta che certifica quello che era già chiaro da tempo: in Aula Giulio Cesare Virginia Raggi e il fronte grillino non hanno più la maggioranza, con 24 consiglieri su 49, sindaca compresa» [Mess].

«Dibba lo definiva “un grandissimo”, quando si candidò a sindaco grillino nel 2013. E “diamogli una mano, è il nostro portavoce, non è un politico, è uno di noi. Annamo a rivede’ ste stelle!”. Il M5S lo esaltava come mister preferenze a Roma: 7mila nel 2016, che gli valsero il posto di presidente del consiglio comunale e si sentiva Cesare nell’aula Giulio Cesare. Ma soprattutto, Marcello De Vito è quello che nel giorno in cui fu arrestato per la scandalosa vicenda dello stadio (ha fatto 107 giorni a Regina Coeli, 137 agli arresti domiciliari ed è tutt’ora sotto processo, in attesa della sentenza di primo grado) venne così ironicamente salutato da Maurizio Gasparri che ora lo ha portato in Forza Italia: con la foto di un cesto di arance» [Mess].

Altezza

Il 5 giugno del ’44 Totò incontra Zavattini in piazza San Pietro. Zavattini: «Buongiorno, Principe». Totò: «La prego, Zavattini, ormai siamo in democrazia. Mi chiami pure Altezza» [Gentile, cit].

Via Mari 10

A Reggio Emilia, al numero 10 di via Mari, c’è un vigneto di 20 metri quadri da cui la famiglia Masoni, che ama definirsi il più piccolo produttore vitivinicolo del mondo, ricava 25 bottiglie all’anno, dal prezzo inestimabile. L’etichetta recita: «Vino prodotto in zona a traffico limitato» [Giornale].

Kirill

«Il patriarca Kirill, persona di grande cultura, è di fatto uno degli oligarchi della cerchia del presidente Putin. Mostra volentieri ai giornalisti i suoi lussuosi orologi, si lascia fotografare mentre scorrazza in mare sulla sua barca di lusso. I rapporti con Putin adesso sono peggiorati, Kirill subissa governo e presidente di richieste al punto che Medvedev, da premier, proibì ai propri collaboratori di rispondere alle sue telefonate» [Nikolai Lilin Putin. L’ultimo zar Piemme]

Figli

Davvero all’inizio negava la parentela?

«Alla domanda “sei figlia di Veronesi?”, la battuta solita era: certo, mi chiamo Veronesi» [Giulia Veronesi, 51 anni, figlia di Umberto Veronesi, a Candida Morvillo, CdS].

Anni

La volta che il giornalista del New York Times Robert Doty, non avendo ricevuto risposte da Berlinguer, chiese: «Mi dica almeno quanti anni ha». E Berlinguer: «Credo che all’ufficio stampa del mio partito potrà ottenere l’informazione che le interessa» [Mario Pendinelli Marcello Sorgi Quando c’erano i comunisti Marsilio].

L’evasione di Booking in Italia

I finanzieri del comando provinciale di Genova contestano un’evasione fiscale da 150 milioni di euro a Booking, il gigante del web che ha sede in Olanda ed è leader delle prenotazioni turistiche online. Gli addebiti riguardano l’Iva non versata tra il 2013 e il 2019.

Altre cose

Abbiamo anche appreso che:

- Debbie Hewitt, 41 anni e tifosa del Liverpool, è la prima donna messa a capo della Football Association, la Federcalcio inglese;

- la migliore università italiana è il Politecnico di Milano, 148a nella speciale classifica Quacquarelli-Symonds pubblicata ogni anno in Inghilterra (le italiane presenti tra le prime 1.300 sono solo cinque, e con piazzamenti peggiori rispetto all’anno scorso);

-gli italiani in gara a Tokyo saranno come minimo 316 (le qualificazioni non sono finite), più numerosi di quelli di Rio, che erano 314;

--Michela Murgia evita le desinenze maschili ricorrendo allo schwa («nessunə che abbia a cuore l’emancipazione femminile…»);

- lo scrittore Antonio Pennacchi, 71 anni, passata la pandemia vuole iscriversi in quarta ginnasio per imparare il greco e la storia dell’arte;

-Caterina di Russia parlava male il russo;

- la nuova vicedirettrice della Reuters è una donna transgender;

- i danesi vogliono costruire un arcipelago di isolette artificiali al largo di Copenaghen;

- secondo una teoria cospiratoria, Tinky Winky, quello viola tra i Teletubbies, pur essendo un maschietto porta spesso una borsetta con sé appositamente per inculcare la teoria gender nei bambini;

-Claudio Ranieri ha il suon buen ritiro a Castelnuovo Berardenga, un borgo incastonato tra le crete senesi e le colline del Chianti

-una decina di giorni fa sono finite le riprese della quinta e ultima stagione di Gomorra;

-gli Europei di calcio, oltre a Roma, si giocheranno a Baku, Amsterdam, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Glasgow, Monaco, Londra, Siviglia e San Pietroburgo;

-i giapponesi cucinano solo una volta al giorno, la mattina presto, a pranzo mangiano fuori e a cena mettono assieme gli avanzi della colazione;

-nel 1918 in Persia, una nazione tre volte più grande della Francia, c’erano dodici chilometri di ferrovie, trecento chilometri di strade e una sola automobile: quella dello scià;

-lo chef a tre stelle Niko Romito ha aperto un ristorante all’interno di una farmacia di Aprilia

- sul lungolago di Ginevra, Reagan e Gorbaciov promisero di allearsi in caso di attacco alieno alla Terra;

-nei mesi estivi la riproduzione dei merluzzi blocca i cantieri del gasdotto Nord Stream.