"Prima nazionale" per Gianluca D' Alò, il nostro concittadino che fa parte come ballerino di danza contemporanea nell' organico della nota coreagrafa Alessia Gatta, la cui ultima creazione sarà messa in scena al Brancaccio. Si tratta dello spettacolo dal vivo "Crolli", di cui pubblichiamo la locandina.

A Gianluca le più vive felicitazioni della nostra Redazione