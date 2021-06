VENERDI' 18 GIUGNO ALLE ORE 16 CHI C'E',C'E' CON...

Dalla metà degli anni sessanta del secolo acorso, i due colossi industriali del vastese, la Nsg (già Pilkington e Siv) e la Denso (già Magneti Marelli), hanno avuto due grandi crisi:la Siv con il processo di vendita nel '92/'93 e la Magneti Marelli nel 2006/07.

Ce le racconteranno due tra i più diretti testimoni -protagonisti: Claudio Musacchio, che al tempo era delegato Uil della Siv, ed Arnaldo Mariotti, che al tempo era capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico.

POI SARA' IMPORTANTE COMAPARARE LE DUE CRISI STORICHE (che per fortuna ebbero esito positivo) con la crisi che si è appena aperta alla Nsg, dove qualche giorno si è recato il presidente della Regione; Marco Marsilio, su invito del consigliere Manuele Marcovecchio (presidente di Commissione della stessa Regione, eletto nel vastese) che sarà presente in trasmissione e che ringraziamo per la sua disponibilità.

Il taglio alla discussione del nostro Chi c'è, c'è sarà storico, comparativo e finalizzato a capire cosa sta succedendo, perchè se è vero che il "territorio" deve stringersi attorno alla sua prima azienda e tutelarla non si può non parlare con la stampa. La quale avrà come sempre un approccio attento ed istituzionale alle delicate questioni sul tappeto: collegatevi !