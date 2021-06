PER CAPIRE LA CRISI INDUSTRIALE DI OGGI

Se la storia è maestra di vita, lo è anche quella delle crisi industriali. Per questo e per cercare di capire la crisi industriale di oggi alla Nsg abbiamo avuto ospiti nel nostro ultimo Chi c’è, c’è:

colui che fu protagonista della prima crisi storica nello stesso stabilimento (allora Siv) nel 1992/93: Claudio Musacchio;

colui che fu protagonista della seconda crisi industriale alla Denso (già Magneti Marelli) nel 2006/07: Arnaldo Mariotti;

colui che è attualmente protagonista della crisi in corso alla Nsg: Manuele Marcovecchio.

Si tratta di tre personaggi diversi per età, formazione ed appartenenza: Musacchio, socialista e sindacalista a tutto tondo; Mariotti, ex comunista e politico a tutto tondo; Marcovecchio, consigliere regionale leghista in carica, ma amministratore a tutto tondo. Eppure li abbiamo trovati uniti, profondamente uniti dal senso delle Istituzioni (sindacali, politiche o amministrative, che hanno rappresentato e rappresentano) e soprattutto dal senso di responsabilità e dal peso che è gravato (o grava) sulle loro persone. Cosa che li ha portati, nelle varie epoche in esame, a parlare con moderazione, a tacere se occorreva, a unire, unire, unire.

Una bella pagina di storia politica. Un confronto di altissimo livello, che sono stato fiero di aver promosso e moderato: vedetevi il video !