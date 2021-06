Mercoledì 23 giugno alle 16 in Via Perth Menna inaugura il Comitato Elettorale

Mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 16.00, il candidato sindaco di Vasto, Francesco Menna inaugurerà il suo comitato elettorale in Viale Perth.

“Vi aspetto il 23 giugno – dichiara il candidato sindaco, Francesco Menna – per aprire insieme la porta del mio comitato elettorale e della coalizione di centrosinistra. Un comitato che sarà il luogo di tutti, il luogo dell’ascolto, del confronto, del dialogo, dove ciascuno di voi potrà portare le sue idee e le sue proposte per la nostra Città. Questo ulteriore passo in avanti rappresenta l'ennesima testimonianza della vicinanza della nostra coalizione ai bisogni e ai sentimenti della città. Vi aspetto dunque mercoledì 23 giugno alle ore 16 per proseguire insieme il cammino che ci porterà verso Vasto 2026”.

Al taglio del nastro e all’inaugurazione parteciperanno gli assessori e i consiglieri di maggioranza in carica, i rappresentanti delle liste e delle forze politiche della coalizione di centrosinistra.