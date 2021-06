La Nazionale mi piace. Al di là dei risultati ottenuti fin ora c'è da dire che è una squadra bella da vedere, da senso di unità intorno ad una bandiera, non ci sono componenti che vogliono affermare a tutti costi il loro ego, non esistono giocatori che dopo un gol si tolgono la maglia per mostrare i muscoli, non ci sono calciatori che antepongono la propria immagine all'interesse sportivo della propria squadra e della competizione stessa.

Questa Nazionale mi piace perchè è UMILE, LAVORATRICE, INTELLIGENTE E VOLENTEROSA. Caratteristiche fondamentali in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Poi si può anche perdere ma ci sarà sempre un buon motivo per ricominciare.

FORZA ITALIA.