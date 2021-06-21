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MERCOLEDI' 23 GIUGNO ALLE 19 PRESENTAZIONE DEL ROMANZO LA NOTTE DEL SOLSTIZIO| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità | Articolo pubblicato in Spazio Aperto
ORAZIO DI STEFANO, ERNANO MARCOVECCHIO E LUIGI MUROLO DIALOGHERANNO CON GIUSEPPE TAGLIENTE AUTORE DEL ROMANZO LA NOTTE DEL SOLSTIZIO.
LO FARANNO (LO FAREMO) DAL MOLIERE BISTROT LETTERARIO IL 23 GIUGNO ALLE 19, MA SARA' POSSIBILE SEGUIRE L'EVENTO ANCHE IN DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK DEL MOLIERE E DEL TRIGNO.NET
IL ROMANZO RACCONTA CON FATTI VERI E VEROSIMILI UNA STORIA ACCADUTA A VASTO AD INIZIO SECOLO, CHE INCURIOSISCE E CHE, SOPRATTUTTO, PUO' AIUTARE A CAPIRE ANCHE LA VASTO DI OGGI: SEGUITECI