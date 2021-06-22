A MISS MONDO PASSANDO PER MISS ITALIA
LE TAPPE DELLA SANSALVESE VIVIAN LAPENNA| di Gino Bracciale | Categoria: Attualità
VIVIAN LAPENNA DI SAN SALVO MARINA IL 19 GIUGNO SCORSO HA PARTECIPATO ALLA TAPPA ABRUZZESE DI MISS ITALIA, CHE SI E' TENUTA AD ATRI (IN PROVINCIA DI TERAMO), INDOSSANDO LA FASCIA “MISS ROCCHETTA BELLEZZA”.
VIVIAN, STUDENTESSA DICIOTTENNE, AVEVA GIA' PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE “MISS MOTO & CARS” SVOLTASI PRESSO L' HOTEL ATLANTIC CHIETI SCALO E SOPRATTUTTO ALLA SELEZIONE REGIONALE DI “MISS MONDO ABRUZZO 2021”, CIRCUITO INTERNAZIONALE, CHE SI ERA SVOLTA AD ORTONA IL 13 GIUGNO SCORSO.
ALLA BELLA SANSALVESE LE FELICITAZIONI DI GINO BRACCIALE E DELLA REDAZIONE DEL TRIGNO.NET