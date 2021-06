COLONIA ESTIVA PER MINORI: LA FRITTATA E’ FATTA!!!

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La nostra “brava” amministrazione comunale ha organizzato una colonia estiva presso il Poseidon Village di San Salvo Marina dal 5 al 17 Luglio prossimi utilizzando i fondi messi a disposizione dal governo nazionale nell’ambito delle attività finanziate con le risorse stanziate per far fronte alla ripartenza post COVID 19.

La capienza prevista dall’avviso pubblico è stata fissata in 86 partecipanti con priorità ai minori residenti.

E’ accaduto però che le richieste pervenute al Comune siano state numericamente più ampie del previsto; tutto ciò ha generato l’esclusione di molti minori che hanno avuto l’unica colpa che l’istanza formale, per loro conto, sia stata protocollata in ritardo rispetto a chi ha avuto la “fortuna” di averlo fatto prima.

Una situazione incredibile e paradossale, che suggerirebbe un ripensamento organizzativo tale da consentire a tutti di poter partecipare.

Purtroppo però assistiamo al solito protagonismo mediatico dell’assessore delegato, che comunica senza tentare di trovare una soluzione diversa e senza aprirsi, come saggiamente in questi casi dovrebbe, ad un confronto anche per raccogliere qualche suggerimento che, da parte nostra, mai ci siamo lesinati di fornire.

“Nu sem nu”: così affermavano in campagna elettorale; così sono andati e vanno avanti senza avere l’umiltà di un confronto.

Quando sono stati costretti a subire ed accettare le nostre proposte queste sono passate nel dimenticatoio oppure palesemente snobbate rispetto ai contenuti dei deliberati del Consiglio Comunale o della Commissione Consiliare di riferimento.

L’importante, come sempre, è che alla fine ci possa uscire un bel selfie di gruppo, accompagnato da dichiarazioni autocelebrative e di esaltazione personale.

La frittata, ormai, l’hanno fatta e, anziché porvi rimedio come sarebbe utile e consigliabile, tirano dritti per la strada intrapresa.

Noi avremmo fatto diversamente senza scontentare nessuno e modificando l’aspetto organizzativo previsto anche perché, dopo 18 mesi di un lungo periodo di fermo obbligato, era prevedibilissimo che il numero delle adesioni sarebbe stato superiore al previsto.