COLPO DI SCENA A VASTO

Viene lanciato Vasto il teorema di Alessandra al quadrato. Ossia l' accordo politico, presentato alla Pasticceria La vastese il 23 giugno '21 in cui si uniscono Alessandra Notaro ed Alessandra Cappa. La prima sarà candidata a sindaco (de la Buona Stagione) e la seconda candidata a vice sindaco (de la Pro Vasto).

Per taluni potrà essere stata la volontà di uscire da "cul de sac" dei contraenti, per altri un predellino in salsa "vastuarola, ma comunque la si veda è certo che questo inatteso (e non scontato) accordo è destinato a cambiare il corso della campagna elettorale per uno o più dei seguenti motivi:

1) la Buona Stagione si rafforza e diventa più competitiva col teorema di Alessandra al quadrato;

2) Per effetto di quanto sopra, quel che rimane del centrodestra (Nuovo Faro, Forza Italia e Fratelli d' Italia) potrebbe accettare di allearsi con la Buona Stagione, seguendo la Lega (o Pro Vasto che dirsi voglia) ed apparentarsi fin da subito;

3) Nonostante l' accordo delle Alessandre, quel che resta del centrodestra potrebbe trovare un proprio candidato e andare comunque avanti senza la Lega (o Pro Vasto che dirsi voglia), addirittura con più rabbia;

4) Per effetto di quanto sopra, gli "accordi di desistenza" del centrosinistra con la Pennetta o la Carinci potrebbero appalesarsi subito per rafforzare Francesco Menna.

Poichè non sappiamo quale (o quali) tra le ipotesi 2 o 3 o 4 si verificherà, ci limitiamo a commentare per adesso solo il punto 1, che è un fatto concreto, dicendo che le indecisioni, i veti incrociati, il cattivo spettacolo dato dal centrodestra con attese e rinvii ha generato questa mossa della Cappa. La quale ha detto di aver così "voluto impedire che i riti della politica mandassero ulteriormente via i propri elettori".

Ma potremmo e dovremmo anche dire che in epoca di post ideologia contano i rapporti personali più delle appartenenze ("le Alessandre si conoscono da una vita e condividono la stessa analisi, che porterà ad una sintesi onesta e senza infingimenti", cit. Notaro).

E dovremmo ancora dire che in epoca di post ideologia contano ancor più quelli che nel calcio si chiamerebbero i "fantasisti" e da queste parti si chiamano Tagliente - Bucciarelli - Pollutri. Quest' ultimo oggi festeggia il suo compleanno con questa conferenza stampa. Non sappiamo se l' avesse programmato. Ma per lui dev'essere come segnare di contropiede. Però la partita è solo all' inizio e (forse) nessuna delle squadre farà catenaccio. A bordo campo ci sono altri giocatori destinati ad entrare in partita: Castaldi, Marcovecchio, Sigismondi, Prospero, Laudazi...

Eh si, la partita è solo all' inizio e sarà pure entusiasmante, come del resto fu quella di cinque anni fa.