Medaglia d'oro "Infinity dance" alla figlia dell' On. Grippa

Abbiamo ricevuto dall' On. Carmela Grippa una compiaciuta dichiarazione (che volentieri pubblichiamo) per il bel traguardo raggiunto dalla sua figliola.

"Oggi accanto al mio ruolo di portavoce desidero dedicare un pensiero alla mia piccola figliola ma grande campionessa che ieri a Roma ci ha dato una grande soddisfazione, classificandosi prima alla finalissima della "Iternazional Excellent Competition" conquistando la sua prima medaglia d'oro.



Esserci è stato uno spiraglio per tutti noi che proviamo a ricominciare dopo un anno di pandemia oltre che a rappresentare messaggio incoraggiante per chi,come questi giovani atleti, nonostante tutto non hanno mai mollato.



Per questo bellissimo traguardo dobbiamo ringraziare chi ha creduto in lei,la sua insegnante Rossella Di Lena dell'associazione "Infinity dance"



Vi ringrazio entrambe per questa grande gioia immensa".