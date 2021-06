"LIBERI DALLE DROGHE - MAI SCHIAVI"

Il 26 giugno ricorre la Giornata mondiale contro la droga. E’ stata l’occasione colta in provincia di Chieti per ribadire l’impegno costante di Fratelli d'Italia per la vita libera dalle droghe e da ogni forma di dipendenza patologica, senza se e senza ma, a difesa della vita e della libertà.

Il Dipartimento dipendenze e terzo settore, guidato dall’On. Maria Teresa Bellucci, in collaborazione con Gioventù Nazionale, coordinati dal responsabile regionale Roberto Miscia di Chieti, ha predisposto una campagna di sensibilizzazione e di informazione, "Liberi dalla droga - Mai schiavi", che ha toccato le piazze di Chieti Lanciano e Vasto.

Obiettivo dell'iniziativa quella di sensibilizzare alla reale pericolosità delle sostanze stupefacenti e sulle misure di contrasto proposte da Fratelli d’Italia restituendo verità circa le fake news diffuse da chi sostiene la liberalizzazione delle droghe.

Le tre piazze hanno ospitato tanti curiosi, tuttavia nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento utilizzando mascherine, guanti e gel disinfettante.