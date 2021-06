PIROMANE IN AZIONE A DOGLIOLA: ARRIVANO I CANADAIR

La foto, di sopra, documenta l'incendio appiccato domenica 27 giugno in agro di Dogliola e domato in giornata. Mentre, la foto di sotto è stata scattata lunedì 28 e si riferisce non allo stesso incendio, ma un altro in tutt'altra zona, sia pure sempre a Dogliola. Praticamente il piromane, come un assassino che torna sempre sul luogo del delitto, ha voluto appiccare il fuoco anche il giorno dopo. Forse per dimostrarsi più forte dei vigili del fuoco e dei volontari che domenica avevano domato le fiamme.

Sono arrivati i canadair della Regione, che avranno ragione anche del "nuovo" fuoco. ma Speriamo che le Autorità riescano a spegnere pure le pulsioni di coloro che deterpuano la natura per proprio compiacimento