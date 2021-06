La comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Vasto si ritroverà in chiesa, martedì 29 giugno 2021 alle ore 19:00, per la Santa Messa in occasione dei settant'anni di sacerdozio e novantatre di età di Mons. Decio D’Angelo.

Sarà un momento di preghiera per ringraziare il Signore del dono della vocazione sacerdotale di don Decio che ha guidato i fedeli nel suo lungo ministero di docente e di parroco.

Don Domenico Spagnoli ha comunicato ai fedeli che a presiedere l'Eucaristia per questa occasione vi sarà l'Arcivescovo Mons. Bruno Forte con altri amici Vescovi e sacerdoti.