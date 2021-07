Un trabocco in pieno centro a San Salvo. E’ l’idea realizzata dopo settimane di lavoro dai ragazzi diversamente abili e dalle educatrici del Cse (Centro sociale educativo) il Mosaico. In via Roma è comparso un trabocco nei pressi del Monumento ai Caduti con gli immancabili pali di sostegno e le reti colme di ogni specie di pesce che si può raccogliere dal nostro mare.

“Attraverso questa installazione – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – abbiamo voluto lanciare un forte messaggio di libertà dopo le restrizioni di questa emergenza sanitaria con una forte caratterizzazione legata al mare che è anche una risorsa di cui dobbiamo tenere conto, nel rispetto della diversità e dell’ambiente”.

Nelle intenzioni degli ospiti del Centro diurno diversabili il mare e la sua libertà sono stati gli elementi caratterizzanti del lavoro di questo anno a completamento delle attività svolte.

L’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis ringrazia le operatrici “che tanto si sono prodigate nella realizzazione dell’installazione sollecitando i ragazzi a esprimere la loro energie manualmente con una fauna marina colorata e quanto mai ricca che vale proprio la pena di andare a vedere”.