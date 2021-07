VIAVERDE, IN CORSO I LAVORI PER L’ILLUMINAZIONE DELLA PRIMA GALLERIA E LA RESINATURA DELLA PISTA

“Proseguono sulla via Verde, nel tratto della costa vastese i lavori di completamento dell’opera non ancora inaugurata. Dopo la messa in sicurezza e l’installazione delle reti anticalcinacci - dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna - sono state aperte le gallerie che consentono di percorrere la pista. E’ in corso di realizzazione l’illuminazione nella prima galleria ed è stato già completato oltre un chilometro di resinatura nel tratto dall’ex stazione di Piazza Fiume. Anni di battaglie per le Riserve di Vasto, le piste ciclabili e la Via Verde come comunità di centrosinistra ci consentono oggi di raccogliere frutti importanti”.

“Purtroppo - aggiungono il Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo e il consigliere provinciale Vincenzo Sputore- sulla via Verde si registra il passaggio di irresponsabili con le auto, che saranno perseguiti penalmente. Passaggio che ricordiamo è vietato sulla pista dedicata solo a ciclisti e pedoni. Non è assolutamente consentito il transito o la sosta di auto o moto. Mancano alcuni interventi per il completamento dell’opera, ma si sta andando avanti velocemente per concludere”.