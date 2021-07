CHIUSA LA GUARDIA MEDICA A PALMOLI

"Buongiorno, volevo informarvi che la guardia medica di Palmoli è stata chiusa temporaneamente dalla Asl2 . La chiusura è dovuta alla mancanza di personale medico disponibile al momento. Si parla per adesso solo del mese di luglio, ma insieme agli altri Sindaci del medio e alto vastese ci siamo subito attivati per far si che questo servizio sia riattivato immediatamente. Nella riorganizzazione fatta dalla Asl2 i Comuni di Dogliola, Palmoli e Tufillo sono stati assegnati alla guardia medica di Gissi, quindi chi di noi vorrà chiamare la guardia medica, dovrà chiamare Gissi. Speriamo bene!!!! Saluti Rocco".

Con questo poche righe il sindaco di Dogliola, Rocco D' Adamio, ha comunicato ai suoi cittadini su un gruppo sociale che dovranno rivolgersi a Gissi per il medico nei week end (Guardia medica). Lo stesso primo cittadino riferisce che la chiusura dovrebbe essere temporanea e solo a luglio. Speriamo che si attivino per ridare il servizio ai tre piccoli Comuni i tre consiglieri del vastese: Sabrina Bocchino, Manuele Marcovecchio e Pietro Smargiassi, a cui "tagghiamo" questa notizia, per impegnarli ulteriormente !