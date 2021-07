VAMOS IN SEMIFINALE

Ce l’abbiamo fatta, siamo in semifinale e a distanza di pochi giorni torneremo a Wembley per continuare a sognare.

Ieri sera, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, gli azzurri hanno battuto il Belgio con il risultato di 2 a 1, vincendo la gara valevole per i quarti di finale di Euro 2020. Una partita molto difficile, giocata contro la nazionale prima nel ranking Fifa e tra le favorite di questo Europeo. Ma gli azzurri, con la forza del gruppo e una mentalità sempre più vincente, hanno fermato la corazzata De Bruyne-Lukaku-Hazard. Prima del fischio d’inizio, entrambe le nazionali si sono inginocchiate per solidarietà al movimento Black Lives Matter, ma il gesto è passato inosservato nella tensione pre-partita. Fin da subito, è apparsa evidente la qualità delle due rose, con l’Italia molto più leggera nel gioco rispetto alla sfida contro l’Austria. Al ventesimo minuto, gol dell’Italia targato Leonardo Bonucci, ma annullato per fuorigioco del compagno di reparto Chiellini. Nei minuti successivi, gioca meglio il Belgio che prova a ottenere il vantaggio con De Bruyne e Lukaku, che trovano la risposta prontissima del nostro Gianluigi Donnarumma. Al 32’ minuto, Barella prende palla in area e con un diagonale punisce Courtois: vantaggio Italia e gioia in tutta la Penisola. Pochi minuti più tardi, arriva subito il raddoppio di Lorenzo Insigne, che con un colpo da maestro manda l’Italia in paradiso.

Alla fine del primo tempo, contatto in area azzurra tra Di Lorenzo e Doku. L’arbitro Vincic segnala il calcio di rigore, che dopo il controllo Var viene confermato, ma rimane grande incertezza sulla natura del contrasto. Dal dischetto, Lukaku segna e accorcia le distanze per il Belgio. Dopo l’intervallo, il Belgio appare meno stanco e intorno al 50’ minuto Doku semina panico tra i nostri difensori, la palla arriva a Lukaku che calcia verso la porta, ma trova l’intervento miracoloso di Leonardo Spinazzola. Ancora una serie di conclusioni da entrambe le parti fino al 80’, quando lo stesso Spinazzola, eroe azzurro fin dalla fase a gironi, è costretto a uscire dal campo per la rottura del tendine d’Achille.

Negli ultimi minuti, il Belgio si riversa nell’area dell’Italia, e prova in tutti i modi a ottenere il pareggio, ma dopo attimi di paura e sofferenza arriva la vittoria. Ora gli azzurri, martedì alle ore 21, affronteranno la Spagna di Luis Enrique, che nel pomeriggio di ieri ha battuto ai rigori la Svizzera. Intanto, ieri sera tardi è partita la festa nelle strade e nelle piazze del nostro paese, dove tantissimi tifosi, armati di bandiere, magliette e clacson, si sono riversati per sostenere la nostra nazionale. Il sogno europeo continua: Vamos Azzurri!