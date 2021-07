Nicola D'Ambrosio eletto presidente di Azione Universitaria

“Complimenti a Nicola D'Ambrosio, eletto dal congresso nazionale di Azione Universitaria nuovo presidente della storica organizzazione universitaria della destra italiana. Per Nicola, già leader di Azione Universitaria dell'Università di Chieti-Pescara, di cui è componente del CdA, e in passato consigliere nazionale degli studenti universitari (CNSU) presso il MIUR, arriva un ulteriore meritatissimo riconoscimento per l’attività continua quanto qualificata e l’impegno profuso nelle politiche universitarie. Siamo certi che la sua preparazione e la sua esperienza sapranno dare grande impulso a tutta l'organizzazione. Per Fratelli d'Italia è motivo di orgoglio veder crescere una classe dirigente giovanile di qualità, risorsa preziosa per elaborare nuove strategie per il futuro e a Nicola rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso ruolo”.

Così, in una nota congiunta, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia d'Abruzzo Etel Sigismondi e il capogruppo in Regione Guerino Testa

--