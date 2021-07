VOLO PANORAMICO SU FOSSACESIA E LA COSTA DEI TRABOCCHI

Fossacesia, l'abbazia di San Giovanni in Venere, la Costa dei Trabocchi, visti dall’alto. Nei fine settimana godere di queste meraviglie è possibile a bordo di elicotteri YO-YO ultraleggeri che, dal porto turistico Marina del Sole, di Fossacesia, si levano per offrire una prospettiva diversa all’intero territorio. L’iniziativa è stata messa in campo dalla Società Sportiva ASD Let' Fly, nata 2 anni fa, che ha il suo campo volo operativo a Paglieta. “E’ stata una proposta che ci ha affascinato da subito – ammette il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Siamo certi che il sorvolo in elicottero è un qualcosa che ha il suo fascino e ci permette di fare ammirare la nostra città e la Costa da prospettive sicuramente suggestive. Come Amministrazione Comunale, siamo sempre favorevoli ad accogliere iniziative private capaci di arricchire l’offerta turistica. Lavorare sulla strada delle esperienze è fondamentale per aumentare la permanenza sul territorio ". Sull’elicottero, che un ampio parabrezza che permette di ammirare l’ambiente circostante, oltre al pilota, potrà essere trasportato un solo passeggero. “Abbiamo deciso di spostarci da Paglieta a Fossacesia per il periodo estivo per promuovere il volo su uno dei tratti costieri più belli d’Abruzzo e siamo certi che incontreremo il favore dei turisti perché poter vedere dall’alto i trabocchi, i siti culturali e il paesaggio, sono momenti unici ed emozionanti, che tanti potranno vivere grazie alla sensibilità mostrata dall’Amministrazione Comunale di Fossacesia – afferma il pilota Miki Morleo.