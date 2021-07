VENERDI' 9 LUGLIO ore 21,30 "IN..CHIOSTRO - SILVANA MARCUCCI"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì 9 luglio alle 21,30 ci sarà la premiazione del Concorso letterario "In...chiosto - Silvana Marcucci" all' internod el chiostro dell' ex Curia vescovile a Via Vescovado a Vasto, con la partecipazione di Ensemble d'archi del liceo musicale di Vasto