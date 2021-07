Rs: " Dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere: no alla Tortura di Stato :

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Una grande campagna politica contro la tortura di Stato sarà per il Risorgimento Socialista un dovere morale prima ancora che un impegno decisivo per la difesa della nostra Democrazia Costituzionale e dello Stato di Diritto.

Affermare il rispetto assoluto tra gli uomini significa ribadire il valore e la ragione più profonda della nostra concezione della convivenza sociale, contro tutte le espressioni di potere, comprese ovviamente, a maggior ragione, quelle legittime provenienti dallo Stato.

Quello che è accaduto nel carcere di Santa Maria di Capua Vetere è gravissimo, e purtroppo non è affatto un episodio isolato.

Torna ancora alla memoria di tutti quello che Polizia e Carabinieri hanno fatto 20 anni fa a Genova nella Scuola Diaz e nella Caserma Bolzaneto.

È un lungo filo di Violenze di Stato e di violazioni gravissime della legge e dei principi dello Stato di Diritto compiute dagli stessi rappresentanti dello Stato.

È ora di finirla e di fare luce definitivamente su una sorta di super potere assoluto che lo Stato, e con esso la maggior parte del sistema politico, in modo complice, concede spesso ai suoi rappresentanti, in violazione totale della legge e del principio di Legittimità.

Siamo pronti ad andare fino in fondo in questa battaglia perché siamo convinti che il rispetto assoluto della legge rafforzi sempre l'autorità dello Stato e l'azione dei suoi rappresentanti, e sia il solo modo per consolidare la fiducia del paese nella Legittimità Costituzionale della loro azione.