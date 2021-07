GUIDO GIANGIACOMO RIENTRA IN FORZA ITALIA

Pubblichiamo la nota inviataci da Guido Giangiacomo che precede la sua candidatura alla carica di sindaco di Vasto per le liste di centrodestra.

Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa in merito alle mie dichiarazioni riguardo l’uscita dal Movimento di Forza Italia che ho costituito a Vasto nel 1994 mi corre l’obbligo di precisare che traggono origine da un momento di disappunto per lo stallo sulle decisioni per le amministrative d’autunno a Vasto che ritenevo non più dilazionabili.

Le trattative che erano in corso, complesse per evidenti ragioni, e che sono finalmente in fase di definizione mi inducono a riconoscere al senatore Nazario Pagano ed all’assessore Daniele D’Amario responsabili di Forza Italia il merito di aver con il giusto discernimento politico partecipato con esiti determinanti per la definizione alle trattative.

Ringrazio il Senatore Pagano per l’attività in favore del Porto di Vasto ai massimi livelli governativi che presto renderemo noto insieme.