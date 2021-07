Presentato il cartellone delle manifestazioni

Oltre cento eventi distribuiti tra il centro storico, la villa comunale e San Salvo Marina. Sono gli appuntamenti inseriti nel calendario della manifestazioni estive con artisti di calibro nazionale come Massimo Ranieri, Geolier, Paolo Ruffini, Annalisa Minetti, Gerardina Trovato, Bianca Atzei, Samurai Jay e la vincitrice di X Fatcor 2019 Sofia Tornambene.

La presentazione del cartellone nell’aula consiliare con il sindaco Tiziana Magnacca, gli assessori alla Cultura e al Turismo Maria Travaglini e Tonino Marcello, il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano e il responsabile dei settori Cultura e Turismo Francesco D’Annunzio.

“Rispetto agli anni precedenti quest’anno presentiamo il calendario delle manifestazioni estive solo oggi perché abbiamo aspettato il via libera per le norme anti Covid nella speranza di poter svolgere tutti gli eventi perché le notizie di questi ultimi giorni fanno prevedere una risalita dei contagi”. A dirlo il sindaco Magnacca nel presentare il calendario degli eventi dell’estate che si articolerà nei mesi di luglio e agosto. “Abbiamo lavorato che i concerti, e per questo ringrazio per lo sforzo compiuto dagli assessori e dai loro uffici, – ha aggiunto il sindaco – fossero rispettate tutte le norme di sicurezza per una stagione che si preannuncia molto positiva per le presenze turistiche. Vogliamo offrire una cornice di svago e di leggerezza che meritano ancor di più dopo un anno di preoccupazioni”.

L’assessore Marcello ha evidenziato il gran lavoro di preparazione svolto frutto della collaborazione degli uffici comunali e della Eventi e Servizi “che ci ha permesso di realizzare un contenitore ricco di eventi per soddisfare le esigenze di tutti e quando dico tutti dei turisti quanto dei residenti con l’evento conclusivo dell’estate il 30 agosto con il concerto a San Salvo Marina di Massimo Ranieri con il suo tour “Sogno e son desto”.

San Salvo ospiterà il 18 luglio la serata dedicata ai campioni dello sport con la manifestazione Vasport della Cquadro che si terrà in piazza Colombo, serata condotta da Daniele Barone di Sky Sport e la due giorni dedicata al prodotto topico il 7 e l’8 agosto. Ed ancora le serate dedicate al tarufo di Ennio, la Notte di Vasco e il Reggae Summer Festival e la sfilata di moda dell’associazione Lory a colori “Sfidiamo il cancro”.

“La quasi totalità degli eventi culturali è concentrata in piazza san Vitale – esordisce così l’assessore alla Cultura Travaglini – e i restanti nella villa comunale. Una scelta precisa di scegliere di presentarli nel cuore della nostra città”.

Ci sarà rassegna del cinema sotto le stelle con la proiezione di quattro pellicole (Coco, Il diritto di contare, Non ci resta che vincere, Inside Out), con il Trio Escualo un omaggio ai grandi compositori del tango e del cinema, la musica lirica con “Ti racconto un’opera” dedicato alla Traviata di Giuseppe Verdi e con “La lirica sotto le stelle”, il concerto di Lara Molino “Todo Cambia”. Due serate di teatro con Francesco Moscato e Francesca Ventura che nell’anno dantesco presenteranno “Le meravigliose donne di Dante”, la rappresentazione teatrale “La stanza del pastore” di Vincenzo Mambella con Edoardo Oliva. Tre le serate dedicate al Premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo” organizzato assieme al Lions Club San Salvo.

Si rinnova la preziosa collaborazione con la Pro Loco con L’Arte del saper fare, l’Infiorata all’uncinetto, il Festival dell’artigianato creativo e con la parrocchia di San Nicola con la Serata dai sapori antichi, la Caccia al tesoro e la Festa del grano. E poi la rassegna “du Bott” con l’associazione Amici delle Tradizioni, e “Stasera Cabaret” con l’associazione Lu Vrascire e la Cena del mosaico del 4 agosto. Non mancheranno le visite al Museo civico con i laboratori creativi Archeolab.

Il sindaco Magnacca ha annunciato che il 27 luglio sarà presente a San Salvo il ministro del Turismo Massimo Garavaglia in occasione della consegna della Bandiera Blu agli operatori turistici e ai balneari.