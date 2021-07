Racconta con uno scatto l’Agenda ONU 2030”

Le associazioni di volontariato legate al progetto regionale “Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato” promuovono a Vasto (CH) una serie di iniziative per il raggiungimento degli Obiettivi Sostenibili indicati nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il progetto regionale “Per Te in Volo”, infatti, ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione e le realtà associazionistiche del nostro territorio, sulle tematiche del volontariato e dello sviluppo sostenibile e sociale richiamate nell'Agenda 2030 dell'Onu, ratificata da ben 193 Paesi tra cui l'Italia.

L’associazione Ricoclaun o.d.v., è la capofila di tale importante progetto regionale, che vede la partecipazione diretta di molte note associazioni del vastese quali "Un Buco nel Tetto", "Circolo Cb San Vitale di San Salvo", "Amici di Zampa" e "Alzh-A La Vita", oltre alla collaborazione anche di altre importanti realtà sociali di Vasto.

A questa grande rete di collaborazione associativa, si uniranno artisti, famiglie, bambini, e saranno realizzate attività formative, gratuite e aperte alla cittadinanza, con un grande evento finale di pubblica festa cittadina.

Tra le tante attività che saranno promosse, si comincerà da un concorso fotografico a premi dal titolo: “Racconta con uno scatto l’Agenda 2030 ONU”.

Un'interessante opportunità per tutti gli amanti della fotografia, e del nostro territorio, che potranno inviare fotografie che rappresentino attività legate all’uguaglianza di genere, ai diritti umani, alla pace, alla non violenza, alla cittadinanza globale, allo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, all'educazione sanitaria, ed alla diversità culturale. Vedi qui Agenda 2030 ONU:https://unric.org/it/agenda-2030/

Per iscriversi c’è tempo fino al 25 luglio 2021.

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti, e si può partecipare con massimo 3 scatti per concorrente.

I giurati provvederanno ad operare una preselezione tra coloro che si sono candidati e, successivamente, decreteranno il vincitore del concorso.

Almeno una foto per ciascun partecipante selezionato verrà stampata ed esposta all'interno di una mostra pubblica nella Villa Comunale di Vasto ( CH) sabato 21 agosto 2021.

Le foto vincitrici saranno premiate Sabato 21 agosto 2021 all’interno di un grande evento legato al volontariato che si svolgerà alla Villa Comunale di Vasto.

Tutti gli interessati possono inviare i propri scatti, in formato JPEG o TIF, all’email: ricoclaun@gmail.com, scrivendo le proprie generalità, numero telefonico, titolo della foto.